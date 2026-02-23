Chocan camionetas por alcance
CIUDAD VALLES.- Ocurrió un choque por alcance entre dos camionetas sobre el bulevar México-Laredo; los involucrados resultaron ilesos.
Lo anterior sucedió este domingo por la tarde, en uno de los carriles de sur a norte del bulevar, justo frente a la Escuela Secundaria General Número 2, Dunstano Gómez Castillo.
La conductora de una camioneta SUV marca Renault redujo la velocidad para pasar por un tope, y en ese momento su unidad fue chocada en la parte trasera por una camioneta Hyundai color blanco, ambas unidades de modelo reciente.
Al auxilio llegaron brigadistas de la CNE, quienes revisaron a una persona que viajaba en la unidad Renault; no fue necesario su traslado a un hospital.
Del accidente tomaron conocimiento los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; no obstante, hubo un acuerdo entre los involucrados, pues la conductora de la camioneta color blanco llamó a su aseguradora para que se hiciera cargo de los daños materiales.
