logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ganadores premios BAFTA 2026: cine británico y dirección premiados

Fotogalería

Ganadores premios BAFTA 2026: cine británico y dirección premiados

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Chocan camionetas por alcance

Por Redacción

Febrero 23, 2026 03:00 a.m.
A
Chocan camionetas por alcance

CIUDAD VALLES.- Ocurrió un choque por alcance entre dos camionetas sobre el bulevar México-Laredo; los involucrados resultaron ilesos.

Lo anterior sucedió este domingo por la tarde, en uno de los carriles de sur a norte del bulevar, justo frente a la Escuela Secundaria General Número 2, Dunstano Gómez Castillo.

La conductora de una camioneta SUV marca Renault redujo la velocidad para pasar por un tope, y en ese momento su unidad fue chocada en la parte trasera por una camioneta Hyundai color blanco, ambas unidades de modelo reciente.

Al auxilio llegaron brigadistas de la CNE, quienes revisaron a una persona que viajaba en la unidad Renault; no fue necesario su traslado a un hospital.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Del accidente tomaron conocimiento los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; no obstante, hubo un acuerdo entre los involucrados, pues la conductora de la camioneta color blanco llamó a su aseguradora para que se hiciera cargo de los daños materiales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Localizan cuerpo sin vida de joven que se hundió en el río Tampaón
Localizan cuerpo sin vida de joven que se hundió en el río Tampaón

Localizan cuerpo sin vida de joven que se hundió en el río Tampaón

SLP

Huasteca Hoy

Rescatistas y voluntarios realizaron operativo nocturno para encontrar al joven en Ciudad Valles.

Firman convenio Canaco y la Instancia de la Juventud
Firman convenio Canaco y la Instancia de la Juventud

Firman convenio Canaco y la Instancia de la Juventud

SLP

Jesús Vázquez

Baja cosecha de hortalizas; productores siembran sandía
Baja cosecha de hortalizas; productores siembran sandía

Baja cosecha de hortalizas; productores siembran sandía

SLP

Carmen Hernández

El campo presenta algunos problemas

Capturan a presuntos asaltantes
Capturan a presuntos asaltantes

Capturan a presuntos asaltantes

SLP

Carmen Hernández