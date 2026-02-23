logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ganadores premios BAFTA 2026: cine británico y dirección premiados

Fotogalería

Ganadores premios BAFTA 2026: cine británico y dirección premiados

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Llega apoyo para sofocar incendio

El fuego avanza en camino a Estación Montaña

Por Carmen Hernández

Febrero 23, 2026 03:00 a.m.
A
Llega apoyo para sofocar incendio

Cerritos. - Continúa el incendio en el camino de Estación Montaña pues falta apoyo para poder combatir el incendio forestal que tiene más de 3 días, debido al sitio donde se generó, una zona de difícil acceso, mientras el fuego continúa afectando más terreno. 

En el combate participan elementos de la Brigada Jaguares, Venados, Protección Civil Municipal y Estatal, recientemente se han sumado otros más de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, el objetivo es poder sofocarlo para evitar se siga extendiendo.  

Mientras tanto, las autoridades municipales hacen un llamado a la población en general para que donen agua, electrolitos y frutas que serán repartidos entre las personas que combaten las enormes llamaradas que se están generando.  

Los donativos se estarán recibiendo en la Comandancia de la Policía Municipal y el punto de control ubicado en el camino a Estación Montaña.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Localizan cuerpo sin vida de joven que se hundió en el río Tampaón
Localizan cuerpo sin vida de joven que se hundió en el río Tampaón

Localizan cuerpo sin vida de joven que se hundió en el río Tampaón

SLP

Huasteca Hoy

Rescatistas y voluntarios realizaron operativo nocturno para encontrar al joven en Ciudad Valles.

Firman convenio Canaco y la Instancia de la Juventud
Firman convenio Canaco y la Instancia de la Juventud

Firman convenio Canaco y la Instancia de la Juventud

SLP

Jesús Vázquez

Baja cosecha de hortalizas; productores siembran sandía
Baja cosecha de hortalizas; productores siembran sandía

Baja cosecha de hortalizas; productores siembran sandía

SLP

Carmen Hernández

El campo presenta algunos problemas

Capturan a presuntos asaltantes
Capturan a presuntos asaltantes

Capturan a presuntos asaltantes

SLP

Carmen Hernández