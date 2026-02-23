Llega apoyo para sofocar incendio

Cerritos. - Continúa el incendio en el camino de Estación Montaña pues falta apoyo para poder combatir el incendio forestal que tiene más de 3 días, debido al sitio donde se generó, una zona de difícil acceso, mientras el fuego continúa afectando más terreno.

En el combate participan elementos de la Brigada Jaguares, Venados, Protección Civil Municipal y Estatal, recientemente se han sumado otros más de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, el objetivo es poder sofocarlo para evitar se siga extendiendo.

Mientras tanto, las autoridades municipales hacen un llamado a la población en general para que donen agua, electrolitos y frutas que serán repartidos entre las personas que combaten las enormes llamaradas que se están generando.

Los donativos se estarán recibiendo en la Comandancia de la Policía Municipal y el punto de control ubicado en el camino a Estación Montaña.

