Estado

Se colapsa árbol y daña un vehículo

Por Carmen Hernández

Febrero 23, 2026 03:00 a.m.
A
RIOVERDE .- Continúan los incendios forestales, el sábado se registraron 9, se cayeron 2 árboles, uno dañó a un vehículo. 

El comandante del Cuerpo de Bomberos Hilario Vázquez Méndez dio a conocer que están atendiendo cada una de las llamadas de auxilio que se reciben en la corporación.   Aseveró que el sábado se presentaron 9 incendios de pastizal, de los cuales fueron 2 en la Esperanza 2. 

Señaló que las Unidad M6 y M9 acudieron a la carretera libre a San Luis Potosí, al exterior de una gasolinera, en el lugar un árbol cayó y dañó un vehículo estacionado, resintiendo severos daños la unidad motriz, por fortuna no hubo lesionados. 

Minutos más tarde otro árbol cayó y dañó un cercado perimetral, no hubo lesionados.  

Este domingo se han presentado 2 incendios, por lo que de manera inmediata son combatidos por bomberos.

