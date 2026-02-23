Se colapsa árbol y daña un vehículo

RIOVERDE .- Continúan los incendios forestales, el sábado se registraron 9, se cayeron 2 árboles, uno dañó a un vehículo.

El comandante del Cuerpo de Bomberos Hilario Vázquez Méndez dio a conocer que están atendiendo cada una de las llamadas de auxilio que se reciben en la corporación. Aseveró que el sábado se presentaron 9 incendios de pastizal, de los cuales fueron 2 en la Esperanza 2.

Señaló que las Unidad M6 y M9 acudieron a la carretera libre a San Luis Potosí, al exterior de una gasolinera, en el lugar un árbol cayó y dañó un vehículo estacionado, resintiendo severos daños la unidad motriz, por fortuna no hubo lesionados.

Minutos más tarde otro árbol cayó y dañó un cercado perimetral, no hubo lesionados.

Este domingo se han presentado 2 incendios, por lo que de manera inmediata son combatidos por bomberos.