Se colapsa árbol y daña un vehículo
RIOVERDE .- Continúan los incendios forestales, el sábado se registraron 9, se cayeron 2 árboles, uno dañó a un vehículo.
El comandante del Cuerpo de Bomberos Hilario Vázquez Méndez dio a conocer que están atendiendo cada una de las llamadas de auxilio que se reciben en la corporación. Aseveró que el sábado se presentaron 9 incendios de pastizal, de los cuales fueron 2 en la Esperanza 2.
Señaló que las Unidad M6 y M9 acudieron a la carretera libre a San Luis Potosí, al exterior de una gasolinera, en el lugar un árbol cayó y dañó un vehículo estacionado, resintiendo severos daños la unidad motriz, por fortuna no hubo lesionados.
Minutos más tarde otro árbol cayó y dañó un cercado perimetral, no hubo lesionados.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Este domingo se han presentado 2 incendios, por lo que de manera inmediata son combatidos por bomberos.
no te pierdas estas noticias
Localizan cuerpo sin vida de joven que se hundió en el río Tampaón
Huasteca Hoy
Rescatistas y voluntarios realizaron operativo nocturno para encontrar al joven en Ciudad Valles.
Baja cosecha de hortalizas; productores siembran sandía
Carmen Hernández
El campo presenta algunos problemas