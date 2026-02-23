logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ganadores premios BAFTA 2026: cine británico y dirección premiados

Fotogalería

Ganadores premios BAFTA 2026: cine británico y dirección premiados

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Continúa combate de incendio en El Sabinito

Por Carmen Hernández

Febrero 23, 2026 03:00 a.m.
A
Continúa combate de incendio en El Sabinito

RIOVERDE.-  Trabajan elementos de la Brigada, Bomberos y algunos voluntarios para combatir el incendio del ejido Benito Juárez- El Sabinito, evitar que llegue a propagarse y provocar daños entre la población. 

En el combate del siniestro participan 10 elementos de la Brigada Red, Protección Civil Municipal y 2 voluntarios del Ejido de Sabinito, que se coordinan para poder sofocar el fuego. 

El incendio inició el pasado viernes y el sábado casi estaba controlado en un 80% y 70por ciento en su liquidación. 

La población sigue trabajando para que sea liquidado en su totalidad y evitar mayores riesgos.  

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Sin embargo, se le pide a la ciudadanía no realice la limpia de predios con fuego y evitar daños al medio ambiente, pues el fuego se sale de control y llega a afectar cientos de hectáreas de terreno, afectando flora y fauna.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Localizan cuerpo sin vida de joven que se hundió en el río Tampaón
Localizan cuerpo sin vida de joven que se hundió en el río Tampaón

Localizan cuerpo sin vida de joven que se hundió en el río Tampaón

SLP

Huasteca Hoy

Rescatistas y voluntarios realizaron operativo nocturno para encontrar al joven en Ciudad Valles.

Firman convenio Canaco y la Instancia de la Juventud
Firman convenio Canaco y la Instancia de la Juventud

Firman convenio Canaco y la Instancia de la Juventud

SLP

Jesús Vázquez

Baja cosecha de hortalizas; productores siembran sandía
Baja cosecha de hortalizas; productores siembran sandía

Baja cosecha de hortalizas; productores siembran sandía

SLP

Carmen Hernández

El campo presenta algunos problemas

Capturan a presuntos asaltantes
Capturan a presuntos asaltantes

Capturan a presuntos asaltantes

SLP

Carmen Hernández