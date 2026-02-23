Continúa combate de incendio en El Sabinito

RIOVERDE.- Trabajan elementos de la Brigada, Bomberos y algunos voluntarios para combatir el incendio del ejido Benito Juárez- El Sabinito, evitar que llegue a propagarse y provocar daños entre la población.

En el combate del siniestro participan 10 elementos de la Brigada Red, Protección Civil Municipal y 2 voluntarios del Ejido de Sabinito, que se coordinan para poder sofocar el fuego.

El incendio inició el pasado viernes y el sábado casi estaba controlado en un 80% y 70por ciento en su liquidación.

La población sigue trabajando para que sea liquidado en su totalidad y evitar mayores riesgos.

Sin embargo, se le pide a la ciudadanía no realice la limpia de predios con fuego y evitar daños al medio ambiente, pues el fuego se sale de control y llega a afectar cientos de hectáreas de terreno, afectando flora y fauna.