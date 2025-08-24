logo pulso
Estado

Se reúne Alcalde con jueces ejidales

Buscan alternativas para obras

Por Carmen Hernández

Agosto 24, 2025 03:00 a.m.
A
Ciudad Fernández.- Alcalde se reúne con las autoridades ejidales electas para conocer cada una de las necesidades de las comunidades y poder plantear un  programa de apoyo para cada una. 

Rodolfo Loredo Hernández sostuvo una reunión con los jueces ejidales y habitantes de diferentes comunidades, para escuchar cada una de las necesidades que enfrentan las localidades y poder plantear un programa de apoyo. 

Así mismo se busca priorizar las obras en cada una de las comunidades como bordo de abrevadero, pavimentación de calles, rehabilitación de caminos, entre otros proyectos.

Estas reuniones continuarán constantemente se busca tener un gobierno cercano a la gente para atender sus necesidades y tener comunidades en desarrollo.

