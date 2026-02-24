logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Fotogalería

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Acerca SAT servicios fiscales a la población

Por Carmen Hernández

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Acerca SAT servicios fiscales a la población

RIOVERDE.- Oficina móvil del SAT acerca los servicios fiscales en las oficinas de Fomento Económico, pues estará personal de la dependencia en la ciudad del 2 al 6 de marzo, para diversos trámites que quieran realizar los contribuyentes. 

El director Luis Antonio Álvarez Aquino dio a conocer que se ultiman detalles para llevar a cabo la jornada de servicios que brindará la dependencia federal.  

El servicio se ofrecerá del 2 al 6 de marzo en las oficinas de Fomento Económico a partir de las 9 de la mañana, en las oficinas ubicadas en la calle San Juan en la Colonia Isla de San Pablo.  

Los servicios que se prestarán son entrega de constancia de situación fiscal, renovación de firma, inscripciones del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), entre otros trámites. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El funcionario explicó que la finalidad es acercar los servicios a la población y evitar el traslado a la capital potosina o Ciudad Valles, por lo que contribuyentes deberán aprovechar esta jornada que se realizará.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Se colapsa árbol y daña un vehículo
    Se colapsa árbol y daña un vehículo

    Se colapsa árbol y daña un vehículo

    SLP

    Carmen Hernández

    Continúa combate de incendio en El Sabinito
    Continúa combate de incendio en El Sabinito

    Continúa combate de incendio en El Sabinito

    SLP

    Carmen Hernández

    Chocan camionetas por alcance
    Chocan camionetas por alcance

    Chocan camionetas por alcance

    SLP

    Redacción

    Habrá dos frentes del Partido Verde en Ciudad Valles
    Habrá dos frentes del Partido Verde en Ciudad Valles

    Habrá dos frentes del Partido Verde en Ciudad Valles

    SLP

    Redacción