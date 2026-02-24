Acerca SAT servicios fiscales a la población

RIOVERDE.- Oficina móvil del SAT acerca los servicios fiscales en las oficinas de Fomento Económico, pues estará personal de la dependencia en la ciudad del 2 al 6 de marzo, para diversos trámites que quieran realizar los contribuyentes.

El director Luis Antonio Álvarez Aquino dio a conocer que se ultiman detalles para llevar a cabo la jornada de servicios que brindará la dependencia federal.

El servicio se ofrecerá del 2 al 6 de marzo en las oficinas de Fomento Económico a partir de las 9 de la mañana, en las oficinas ubicadas en la calle San Juan en la Colonia Isla de San Pablo.

Los servicios que se prestarán son entrega de constancia de situación fiscal, renovación de firma, inscripciones del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), entre otros trámites.

El funcionario explicó que la finalidad es acercar los servicios a la población y evitar el traslado a la capital potosina o Ciudad Valles, por lo que contribuyentes deberán aprovechar esta jornada que se realizará.