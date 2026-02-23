Habrá dos frentes del Partido Verde en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES.- Habrá dos frentes del Partido Verde en Valles, a partir de este lunes 23 de febrero: el medinista y el de Tecmol.

Desde hace más de un mes, en la calle Niños Héroes, casi esquina con Obregón el excandidato a la Presidencia Municipal (por una coalición que incluía al PRI y al PAN) en 2024, José Luis Romero Calzada "Tecmol" remodeló una casa que él dice, pertenece a una de sus hijas y en donde colocó su nombre y una imagen oficial del Partido Verde. El mismo Tecmol ha dicho que en ese lugar no sólo reparte apoyos alimentarios, al igual que Sedesore, sino que en ese mismo sitio afiliará al que así lo requiera, al Verde Ecologista.

El lunes 16 de febrero, el que fuera delegado de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, exdirigente local del Verde hace más de tres años e hijo del alcalde de Valles, David Medina Avendaño dijo que estaba preparado para regresar a la dirigencia del partido en cuestión.

Incluso, hay una invitación abierta al público para que tome protesta como presidente de esta entidad política (no hay datos sobre la manera en la que fue elegido) en el Manuel Gómez Morín.

Por obvias razones, en las sedes de los partidos también hay afiliaciones al Verde Ecologista.