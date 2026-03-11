Aclaran sobre trámite de CURP biométrica

MATEHUALA.- Con el objetivo de informar y aclarar dudas de la ciudadanía, el Registro Civil llevó a cabo una rueda de prensa donde explicó el proceso de validación de actas de nacimiento, certificación de CURP y el trámite de la CURP biométrica, procedimientos que

actualmente se implementan a nivel nacional.

María del Rocío Salazar Ibarra, Oficial Primero del Registro Civil, explicó que desde el 8 de enero de 2026, por disposición de la Dirección del Registro Civil del Estado, las actas ya no pueden expedirse mediante sistemas históricos anteriores, sino únicamente a través del Sistema de Información del Registro Civil, como parte del proceso de modernización y digitalización de los registros a nivel nacional.

Se informó que en esta primera etapa el proceso se concentra principalmente en actas de nacimiento, ya que este documento es el primer paso para poder avanzar hacia la obtención de la CURP

biométrica, la cual integrará datos biométricos como huellas digitales, reconocimiento facial y otros elementos de identificación.

La funcionaria detalló que para obtener la CURP biométrica se deben realizar tres pasos: primero la validación del acta de nacimiento, segundo la certificación de la CURP y tercero la captura de datos biométricos en los módulos autorizados.