Acuerda el Cabildo cobrar 50% de sueldo

MATEHUALA.- Los regidores y el alcalde de Matehuala, el día de ayer en sesión de Cabildo por unanimidad acordaron aplicarse una reducción de cincuenta por ciento en sus compensaciones mensuales debido a la problemática económica que enfrenta la administración.

La decisión se tomó debido a que al Municipio le han hecho recortes en sus participaciones y ya no alcanza ni para el pago de nómina.

Se concertó llevar a cabo esta acción luego de que ni en un bono se ha entregado con motivo de fin de año. "Eso quedó ya muy distante y para los integrantes del Cabildo, lo indispensable es solventar ante todo las necesidades de la administración que cada día son más", se señaló en la sesión.

El regidor Guillermo Yrizar Tamayo planteó ante el cuerpo edilicio esta propuesta la que fue bien aceptada. "Ello habla bien de los regidores, no son ambiciosos ni avariciosos como en cabildos anteriores que se despacharon con la cuchara grande", señaló.

Una de las principales preocupaciones del presidente municipal Roberto Alejandro Segovia Hernández, dijo, "es no contar con los recursos suficientes para dar cumplimiento a los gastos que se generan ya que no se pueden parar las unidades del servicio de limpieza, no se pueden tener encerradas las patrullas porque no hay combustible ni tampoco dejar de pagar salarios al personal o estar dando abonos pequeños a los deudores".

El edil, dijo que agradecía al cuerpo edilicio el haber acordado tomar esta decisión que es para el bien de la comunidad, "porque con esto ya se puede dar un pequeño respiro a las finanzas y vamos a esperar cómo se nos presenta el nuevo año que está a la vuelta de la esquina".