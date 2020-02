Adrián Esper pide más videos de abusos de policías municipales

CIUDAD VALLES.- El presidente municipal de Ciudad Valles, Adrián Esper Cárdenas, pide que salgan a la luz pública todos los videos del ataque de policías hacia una familia de comerciantes para poder analizarlos todos.

Señaló que están esperando que les den todos los videos de las cámaras del municipio, pero hay un procedimiento para poderlos sacar.

Sin embargo, al preguntarle si en caso de que la tienda Coppel —-donde sucedieron parte de los hechos— tiene videos del interior de su tienda y quiere darlos a conocer, dijo que sería bueno que también esos salgan.

Mientras tanto el director de la Policía Municipal, Héctor Mar de Ángel, seguirá al frente, porque no fue un secuestro ni hubo un homicidio en dicho caso, incluso comparó la seguridad de hace unos años en Ciudad Valles con la de ahora y dijo que "al menos ya no hay balazos en el bulevar, cobros de piso, secuestros y homicidios como antes y que eso quiere decir que vamos ganando (sic)".

Esper Cárdenas dijo que están luchado para que no existan más agresiones de los policías a la ciudadanía ni de los ciudadanos hacia los policías, además que es de su total interés que se transparente ese problema para que no se escale a otros y el que tenga la razón que se vea y el que no, que se castigue.

En los videos, dijo, se van a dar cuenta de cómo empezó el altercado. Aceptó que existe miedo entre los ciudadanos y que sí hay muchas quejas en contra de la policía, pero insistió en que hoy en día existe más seguridad. "Si hay quejas, pero antes había homicidios, secuestros, balazos en el bulevar, aparte de las quejas", reiteró.

Agregó que no se meterá en ese tema hasta que no le entreguen toda la información recabada en las cámaras de seguridad de la vía pública.