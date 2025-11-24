logo pulso
Advierten por cobros ilegales de "coyotes" en Valles

Autoridades municipales piden no pagar por supuestos "deslindes"

Por Huasteca Hoy

Noviembre 24, 2025 07:43 p.m.
A
La directora del Instituto Municipal de la ViviendaLiliana Flores Almazán, advirtió sobre cobros ilegales que realizan presuntos "coyotes" en terrenos sin regularizar del fraccionamiento El 21, en Ciudad Valles.

La funcionaria señaló que en este sector existen liderazgos sociales que estarían intentando cometer fraudes mediante el supuesto cobro por "deslinde" de los predios.

Recomendó a la población no entregar dinero a ninguna persona y acudir directamente a las oficinas del Instituto Municipal de la Vivienda, ubicadas en el edificio La Colmena, para aclarar cualquier duda.

Flores Almazán recordó que los deslindes y los trámites relacionados con la demarcación de una propiedad son funciones exclusivas de las autoridades, por lo que ningún particular puede realizar esos procedimientos ni solicitar pagos por ellos.

