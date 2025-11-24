Advierten por cobros ilegales de "coyotes" en Valles

La directora del Instituto Municipal de la Vivienda, Liliana Flores Almazán, advirtió sobre cobros ilegales que realizan presuntos "coyotes" en terrenos sin regularizar del fraccionamiento El 21, en Ciudad Valles.

LEA TAMBIÉN Bloquean la Valles-Tampico; denuncian falta de apoyo al campo Bloqueo en carretera Valles-Tampico por agricultores de Ébano

La funcionaria señaló que en este sector existen liderazgos sociales que estarían intentando cometer fraudes mediante el supuesto cobro por "deslinde" de los predios.

Recomendó a la población no entregar dinero a ninguna persona y acudir directamente a las oficinas del Instituto Municipal de la Vivienda, ubicadas en el edificio La Colmena, para aclarar cualquier duda.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Flores Almazán recordó que los deslindes y los trámites relacionados con la demarcación de una propiedad son funciones exclusivas de las autoridades, por lo que ningún particular puede realizar esos procedimientos ni solicitar pagos por ellos.