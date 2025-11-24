Jóvenes deberán cumplir con el servicio militar

CIUDAD VALLES.- Casi todos los que fueron al sorteo de bola blanca o bola negra tendrán que marchar, de acuerdo con la ceremonia que llevó a cabo el 36 Batallón en la plaza principal, ayer por la mañana.

Aunque la primera disposición había sido que se sortearían 400 bolas blancas y 195 bolas negras, esta mañana de domingo cambiaron las reglas y de los 595 aspirantes a Cartilla, 590 tendrán que ir cada sábado a recibir instrucción y la nimia cantidad de cinco quedaron a disponibilidad.

El plan es que en 13 sábados (sesiones) harán todo el servicio, cuando anteriormente se hacía en 44 sábados y se dividirán en dos temporadas: del 14 de febrero al 9 de mayo y el segundo periodo será de 1 de agosto al 24 de octubre y tendrán que presentarse a las siete de la mañana cada sábado contenido en estos dos lapsos de actividad, cuando en este año y anteriores entraban a las ocho de la mañana.