Agentes de GCE rescatan a mujer

Matehuala.- Elementos de la Guardia Civil Estatal rescataron a una mujer que se encontraba deambulando por las calles no sabía cómo regresar a su domicilio, por lo cual fue llevada a las instalaciones del DIF Municipal, donde fue atendida por el área de Trabajo Social, después de unas horas lograron localizar a su familia.

Los hechos ocurrieron cuando se pidió el apoyo a los elementos de la Guardia Civil para localizar a los familiares de una mujer que encontraba extraviada, la cual dijo llamarse María de los Ángeles, pero no sabía cómo regresar a su casa, por lo que los agentes de esta corporación la llevaron a resguarda al DIF Municipal donde la atendieron y con apoyo de esa corporación policiaca iniciaron la búsqueda de su familia.

Subieron imágenes de la mujer extraviada a las redes sociales y gracias a esto lograron encontrar a su familia, pues sus vecinos lograron identificarla diciéndoles que es una persona mayor de la tercera edad, y su esposo fue identificado como Pablo de 81 años de edad, inmediatamente fueron a localizar al esposo para llevarlo a reencontrase.

Con la finalidad de que esto no vuelva a ocurrir se comprometió el DIF Municipal de Matehuala a darle seguimiento al caso, pues la pareja de adultos mayores requiere de apoyo para que esto ya no vuelva a ocurrir.

