Aguas negras contaminan el río Valles

CIUDAD VALLES.- Una cascada de aguas negras cae a un foso y de ahí al río Valles, a la altura de la colonia La Florida (atrás de Pemex). La polución se nota en las aguas ennegrecidas.

Usuarios de redes sociales se quejaron de que había una coloración muy oscura y un olor muy extraño en el lugar llamado "El Remolino", a unos 300 metros de la zona urbana de la colonia La Estación.

Este reportero acudió al lugar y aunque en efecto había una coloración oscura, comparada con la de la orilla opuesta del río Valles, no se veía ninguna fuente de contaminación.

Por ese motivo, caminando alrededor de 500 metros, río arriba, entre el acantilado y el agua cada vez más nauseabunda y sucia, había una caída de agua de unos tres metros con olor a drenaje.

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Es una cascada, pero es una caída de aguas negras que serpentea hasta llegar al río, en donde las aguas someras han pintado de color gris la mitad del afluente.

El sitio se encuentra en la colonia La Florida, a unos 300 metros detrás de las instalaciones de Pemex y, según los habitantes cercanos, es una corriente de aguas negras a cielo abierto que proviene del fraccionamiento Praderas del Río.

Por el lugar y por la contaminación incesante, la zona le corresponde a la Comisión Nacional del Agua que, precisamente ha emprendido un Plan Hídrico Nacional con el que pretende sanear los ríos de esta parte del país.