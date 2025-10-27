Alcalde de Ahualulco respalda actuación policial ante incidente de regidor
Federico Monsiváis, alcalde de Ahualulco, se distancia de la conducta del regidor ebrio y muestra apoyo a la labor policial.
Desde la tarde del domingo comenzó a circular en redes sociales un video en el que se observa al regidor de Ahualulco, Ernesto Niño Sánchez, aparentemente en estado de ebriedad, discutiendo e insultando a policías municipales que le impedían cruzar por una calle cerrada al tránsito.
En respuesta, el presidente municipal, Federico Monsiváis, difundió un video en el que reprobó la conducta del regidor y aseguró que su administración no encubrirá actos de prepotencia o abuso de autoridad, al tiempo que expresó su respaldo al trabajo de la corporación policiaca.
