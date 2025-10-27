logo pulso
Alcalde de Ahualulco respalda actuación policial ante incidente de regidor

Federico Monsiváis, alcalde de Ahualulco, se distancia de la conducta del regidor ebrio y muestra apoyo a la labor policial.

Por Redacción

Octubre 27, 2025 06:40 p.m.
Alcalde de Ahualulco respalda actuación policial ante incidente de regidor

Desde la tarde del domingo comenzó a circular en redes sociales un video en el que se observa al regidor de Ahualulco, Ernesto Niño Sánchez, aparentemente en estado de ebriedad, discutiendo e insultando a policías municipales que le impedían cruzar por una calle cerrada al tránsito.

En respuesta, el presidente municipal, Federico Monsiváis, difundió un video en el que reprobó la conducta del regidor y aseguró que su administración no encubrirá actos de prepotencia o abuso de autoridad, al tiempo que expresó su respaldo al trabajo de la corporación policiaca.

 

Federico Monsiváis, alcalde de Ahualulco, se distancia de la conducta del regidor ebrio y muestra apoyo a la labor policial.

