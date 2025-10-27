Se deslinda Escuela Preparatoria de fiestas de Halloween

Matehuala.- A través de un comunicado la Escuela Preparatoria de Matehuala se deslinda de fiestas de disfraces o eventos de Halloween, pues aseguran que no están organizando ningún evento de este tipo, por lo que piden a los padres de familia tener precaución y no dejarse engañar si les dicen sus hijos que van a ir a un evento social de la institución.

Informan a la sociedad estudiantil y a los padres de familia que la institución educativa no organiza ni promueve ninguna fiesta de disfraces o evento con motivo de Halloween, fuera de las instalaciones escolares.

Refiere que la responsabilidad de cualquier reunión, fiesta, actividad de este tipo que se realice fuera del plantel y en el que pueden participar menores de edad será de quien las organice.

Se solicita a los padres de familia mantenerse atentos y reforzar las medidas de supervisión para garantizar la seguridad y el bienestar de sus hijos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cabe mencionar que después de las amenazas contra estudiantes de la Escuela Preparatoria que aparecieron en los baños de la institución, se pide a los padres de familia de la institución tener precaución con sus hijos y estar al estar al pendiente de sus hijos y revisar sus celulares.