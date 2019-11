Alerta Protección Civil por más lluvias en próximos días

CIUDAD VALLES.- Para los siguientes tres días la posibilidad de lluvias es del 60 por ciento con temperaturas frescas y vientos de 40 kilómetros por hora, por lo cual los elementos de Protección Civil están de guardia las 24 horas para actuar en caso de alguna emergencia o caída de árboles, informó el director de Protección Civil, Jorge Gamero Puga.

Señaló que habrá cambios de clima, pero son atípicos de la temporada y que los rondines de vigilancia se mantienen y más cuando hay lluvia para actuar con rapidez en caso de un incidente.

Además, están monitoreando los ríos y aunque se vea una ligera creciente en los ríos no representa ningún peligro, por ejemplo el río Valles lleva más agua, pero así como sube su nivel vuelve a bajar.

Sobre la pasada temporada de Xantolo, dijo que hubo saldo blanco, sólo hubo operativos en los puestos de pirotecnia a quienes les dieron indicaciones para retirar los extintores a una distancia considerable de los puestos de pirotecnia para poder accionarlos.

Sólo se registró el incendio del altar del panteón, pero no encontraron al o los responsables, un policía señaló que un joven se brincó y prendió el arco (altar), pero no lo lograron localizar porque el panteón ya estaba cerrado, sin embargo, éste fue remplazado por uno nuevo al día siguiente y no hubo mayor problema.