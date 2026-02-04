Alerta SMN por frío extremo esta semana
Recomienda PCM abrigarse para prevenir enfermedades
MATEHUALA.- El Servicio Meteorológico Nacional informa a la población camelense sobre la llegada de un frente frío de intensidad significativa, asociado a una masa de aire ártico que se estacionará sobre la ciudad. Este fenómeno provocará un descenso de temperatura en Matehuala.
Durante esta semana se pronostican temperaturas mínimas extremas, con sensación térmica que podría alcanzar hasta los -5 grados durante las noches y madrugada, por lo que la gente se debe de prevenir y abrigar para evitar tener enfermedades respiratorias, ya que se han incrementado fuertemente éstas, y hay que cuidar sobre todo a los niños y a los adultos mayores.
Se recomienda a la población a abrigarse bien, usando varias capas de ropa incluyendo gorro, bufanda, guantes y calcetines gruesos, cubrir nariz y boca al salir para evitar inhalar el aire frío, revisar que niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas estén bien abrigados y en ambientes cálidos, verificar que las instalaciones de calefacción funcionen correctamente y estén ventiladas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.
También se alerta a proteger a las mascotas y animales de compañía, evitando que permanezcan a la intemperie, así mismo si se conoce alguna persona en situación vulnerable por favor notificar a Protección Civil de Matehuala a través del número 488 881 6657 o también a Bomberos al número 488 882 1012, hay que cuidarnos entre todos.
