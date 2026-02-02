Aumenta venta de trajes para Niño Dios

Matehuala.- Este dos de febrero se celebra el día de la Candelaria una fecha muy importante en México donde mucha gente realiza sus tradicionales levantadas al Niño Dios, en la que los fieles católicos acostumbran vestir su imagen con diferentes prendas para que luzcan muy bonitos.

Hay gente que utiliza los trajes tradicionales del Niño Dios, hay quienes optan por tejerlos ellos mismos, los zapatos, vestido, calzoncitos, calcetines y un gorrito, ya solo compran una silla para sentarlo.

Sin embargo, también hay personas que acostumbran vestir al Niño Dios con otras prendas, pues suelen ponerles ropa de San Juan Diego, del Santo Niño de Atocha, San Francisco, de pastor, pero también otros lo visten de niño doctor, licenciado, rockeros y hasta de futbolistas poniéndoles las playeras de su equipo favorito, esta es una gran oportunidad para algunas tiendas que están ofreciendo la ropa para las tradicionales levantadas.

Al hacer un recorrido por las calles de la ciudad se pudo observar que hay varios locales formales e informales que están ofreciendo a la venta la ropa del Niño Dios, las personas están buscando que ponerles, ya que las imágenes las llegan a querer como parte de su familia, pues algunas son reliquias que ya tiene varios años en sus casas.

