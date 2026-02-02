Recuperan grupo Ave y GC a menor de edad

RIOVERDE.- Fue recuperada una niña por parte del Grupo Ave y elementos de la Guardia Civil municipal, que estaba extraviada y que fue localizada en una vivienda en el Fraccionamiento Los Frailes.

El Grupo Ave y la Guardia Civil Municipal recibieron una llamada de auxilio por parte de Janet, madre de la menor, quien manifestó que perdió comunicación con su hija que se encontraba desde hace días en compañía de su padre.

La mamá de la menor explicó que el papá de la pequeña no tiene la custodia legal emitida por un Juez, por lo que no puede quedarse con ella a su libre albedrío. Los oficiales brindaron acompañamiento a la mujer al domicilio del papá de la menor, de nombre Erick, quien a su llegada presentó a la menor de nombre Daniela.

La infante fue trasladada con sus padres a las instalaciones del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), donde se llevó a cabo un convenio para la custodia provisional, al caso se le dará seguimiento por parte de Hugo Dávila Procurador Municipal de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes del (DIF).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí