Ofrecerá Cruz Roja curso de primeros auxilios

Matehuala.- Personal de la Cruz Roja llevará a cabo un curso titulado "Primeros auxilios en el hogar", el cual se realizará el próximo 14 de febrero en las instalaciones de la institución, se hace el llamado a personas interesadas a participar en este evento a inscribirse.

El curso será en las instalaciones de Cruz Roja, ubicado en la calle Ignacio Ramírez número 36 en la zona centro de la ciudad, será de gran ayuda para las familias para atender diferentes tipos de situaciones que pueden ocurrir en la casa, sobre todo cuando se tienen niños, es importante que la gente se prepare para cualquier tipo de emergencia.

En este curso se aprenderá sobre lo que es el manejo de quemaduras, la atención en fracturas, inmovilización y como activación en el servicio de urgencias, además se dará constancia de participación, se exhorta a los interesados que requieran mayor información para inscribirse se comuniquen a los números 488-88-207-26 y al 488-2-59-36 o acudir directamente a las instalaciones de Cruz Roja. Es importante aprender nociones de primeros auxilios por que las personas no saben cuándo se va a requerir atender una emergencia, y al saber de primeros auxilios puedes apoyar a familiares y amigos y se puede evitar una tragedia.