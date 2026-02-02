logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estrellas de la Música Deslumbran en la Alfombra Roja de los Grammy 2024

Fotogalería

Estrellas de la Música Deslumbran en la Alfombra Roja de los Grammy 2024

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Ofrecerá Cruz Roja curso de primeros auxilios

Para atender una contingencia en el hogar

Por Jesús Vázquez

Febrero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Ofrecerá Cruz Roja curso de primeros auxilios

Matehuala.- Personal de la Cruz Roja llevará a cabo un curso titulado "Primeros auxilios en el hogar", el cual se realizará el próximo 14 de febrero en las instalaciones de la institución, se hace el llamado a personas interesadas a participar en este evento a inscribirse.

 El curso será en las instalaciones de Cruz Roja, ubicado en la calle Ignacio Ramírez número 36 en la zona centro de la ciudad, será de gran ayuda para las familias para atender diferentes tipos de situaciones que pueden ocurrir en la casa, sobre todo cuando se tienen niños, es importante que la gente se prepare para cualquier tipo de emergencia. 

En este curso se aprenderá sobre lo que es el manejo de quemaduras, la atención en fracturas, inmovilización y como activación en el servicio de urgencias, además se dará constancia de participación, se exhorta a los interesados que requieran mayor información para inscribirse se comuniquen a los números 488-88-207-26 y al 488-2-59-36 o acudir directamente a las instalaciones de Cruz Roja. Es importante aprender nociones de primeros auxilios por que las personas no saben cuándo se va a requerir atender una emergencia, y al saber de primeros auxilios puedes apoyar a familiares y amigos y se puede evitar una tragedia.  

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Accidente con médico oftalmólogo en Ciudad Valles deja dos heridos
Accidente con médico oftalmólogo en Ciudad Valles deja dos heridos

Accidente con médico oftalmólogo en Ciudad Valles deja dos heridos

SLP

Huasteca Hoy

Accidente en Ciudad Valles involucra a médico oftalmólogo y otro hombre

Vuelca vehículo; dos lesionados
Vuelca vehículo; dos lesionados

Vuelca vehículo; dos lesionados

SLP

Carmen Hernández

Este lunes, descanso en oficinas oficiales
Este lunes, descanso en oficinas oficiales

Este lunes, descanso en oficinas oficiales

SLP

Redacción

Refuerza Guardia Civil vigilancia en mercados
Refuerza Guardia Civil vigilancia en mercados

Refuerza Guardia Civil vigilancia en mercados

SLP

Redacción

El sitio ha estado en tensión, luego de recientes detenciones