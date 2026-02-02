logo pulso
Estado

Suspenden este día recolección de basura

Por Jesús Vázquez

Febrero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Matehuala.- Este lunes no habrá servicio de recolección de basura ya que es un días de descanso obligatorio, que se recorre el puente del 5 de febrero día de la Constitución, por lo que se pide a la población no sacar la basura a la calle. 

Dado que es un día de descanso oficial al celebrar un aniversario de la Constitución mexicana de 1917, así como en las escuelas tampoco tendrán clases, los empleados de limpia no laborarán, reanudarán sus rutas normales este martes, se pide a poyo a la población para tener una ciudad limpia.

El problema es que si sacan las bolsas con desechos, los perros callejeros las rompen en busca de alimento, provocando un tiradero en todas las calles, generando un grave problema de contaminación, que luego es difícil barrer, ante esta situación piden a la población guardar sus desechos para evitar áreas insalubres.

A partir de este martes se reanudará la recolección de basura en los horarios normales y pasando por las rutas correspondientes para sacar la basura, se pide a la población cooperar no sacando la basura en los días que no pasa el camión, ya que es común que la gente la saca en días que no corresponde la pasada del camión recolector. 

Accidente con médico oftalmólogo en Ciudad Valles deja dos heridos
Vuelca vehículo; dos lesionados
Este lunes, descanso en oficinas oficiales
Refuerza Guardia Civil vigilancia en mercados
