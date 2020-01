Alertan de hipotermia en mascotas

RIOVERDE.- Alertan sobre la hipotermia en mascotas; en diciembre se presentaron 3 casos, por lo que se recomienda abrigarlas, dijo el veterinario Juan Castillo Rodríguez.

Indicó que la hipotermia es una de las enfermedades que más ataca a los cachorros, así como las enfermedades como parvovirus y moquillo.

Esta enfermedad se da por no abrigarlos, por no estar protegidos del frío, los síntomas son: que están inmovilizados, tristes, no comen y se la pasan temblando.

Reiteró que ya se han presentado 3 casos de hipotermia, sin embargo, también es importante aplicarles las 5 vacunas, son cada 2 semanas como es la de parvovirus, múltiple, múltiple 2, la rabia y la tos de la perrera, se debe de vacunar en un periodo de 45 días en adelante y revacunar cada año.