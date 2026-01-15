Alertan por fraude en venta de predios

CIUDAD VALLES.- La directora del Instituto Municipal de la Vivienda, Liliana Flores Almazán advirtió sobre fraudes perpetrados en los que líderes sociales o advenedizos venden o dan títulos de propiedad falsos.

Dijo que se ha topado con casos de gente que tiene un "título de propiedad" a guisa de escritura, o a guisa de un documento resultante de una compra venta y que no es un solo caso, sino que hay muchos más.

Refirió que en muchas ocasiones, un mismo líder o fraudulento ha vendido un mismo terreno varias veces y para evitar estos engaños, pide que denuncien.

Comentó que actualmente sabe de dos lugares con casos así, tanto en el fraccionamiento Bicentenario como en Miravalles y en ambos al parecer han despojado de su dinero a los ciudadanos, sin certidumbre de nada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La funcionaria pidió a los que tengan dudas sobre la compra de su terreno o los papeles que les dieron a manera de certificación de propiedad, que acudan a las oficinas del Inmuvi, en el edificio de La Colmena, de lunes a viernes, de ocho de la mañana a tres de la tarde.