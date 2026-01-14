Sigue investigación de niño abandonado

El caso del niño que fue dejado en el coche de sus padres, mientras éstos hacían compras en un supermercado tiene seguimiento en el lugar de origen de estas personas.

El 30 de diciembre, la Policía Municipal tuvo el reporte de una mujer que había encontrado a un niño de tres años, caminando solo, en el estacionamiento de la tienda de autoservicio de bulevar y Vicente C. Salazar y, luego de dejar al niño al resguardo de uniformados y gente de la tienda, los padres del menor aparecieron.

El caso fue tomado por autoridades del DIF de Valles que turnaron un informe al DIF del municipio de Colima, de dónde es originario el niño y su familia, para que se le dé seguimiento en ese lugar, ya que se habría incurrido en abandono de infante.

CONTEXTO

Presuntamente, el niño había sido dejado en el interior de un vehículo, mientras sus familiares iban a comprar a la tienda y, al encontrarse sin compañía de un adulto, el menor salió del carro y deambuló en el lugar de estacionamiento hasta que una extraña lo auxilió y lo puso en manos de autoridades.