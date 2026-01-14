Reportan exceso de carga en los camiones cañeros

Reportan exceso de carga en la mayoría de los camiones cañeros, sobre la carretera al Ingenio.

Los automovilistas continúan llamando la atención acerca de la sobrecarga en las jaulas de los pesados transportes de caña de azúcar, que forzosamente circulan por el bulevar Adolfo López Mateos, también llamado bulevar al Ingenio (Plan de Ayala).

En anteriores zafras se acordó que los montones de gramínea deben tener máximo tres metros y medio de altos, desde la base de la caja o jaula, pero muchos de los camiones superan esa medida.

El sobrellenado de los camiones hace que los vehículos pierdan estabilidad y que se susciten (como ya ocurrió en la actual molienda) volcaduras y riesgo para otros automovilistas.

