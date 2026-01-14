Se reúnen por avances de proyecto hospitalario

El alcalde anunció haber tenido una reunión de avance sobre el proyecto de un Hospital nuevo en Valles, con el director de IMSS Bienestar, Daniel Acosta Díaz de León.

La mañana de este martes, el munícipe estuvo en una junta de seguimiento, junto a su director de Desarrollo Social y el de Desarrollo Urbano, ante autoridades federales de salud, radicadas en la capital del Estado, para presuntamente avanzar en el proyecto de un nuevo nosocomio que se ubicaría en la parte norte de la ciudad (por el rumbo de Miravalles) y que tendría un presupuesto de cientos de millones de pesos.

Ese proyecto fue anunciado por el Gobernador en pasadas visitas, desde el mes de noviembre y sería un nuevo hospital para las necesidades de crecimiento de la población de Valles y de buena parte de la región.