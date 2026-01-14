Exigen retirar a vendedores foráneos de la T. Estévez

MATEHUALA.- Ciudadanos y comerciantes exigen quitar a los comerciantes de Moroleón que están instalados desde el 21 de noviembre bloqueando la calle de Tomasa Estévez, frente al Parque del Pueblo, ya fue mucho el tiempo que estuvieron en la ciudad y están causando un caos vial.

Mencionaron que está cerca la escuela Primaria Club de Leones y a la hora de entrada y salida de los estudiantes del turno matutino y vespertino, se hace un verdadero caos vial en este lugar, pues hay muchas personas dejando en carro, motos, bicicleta y hasta caminando a sus hijos, y luego no pueden pasar.

Denunciaron que ya fue mucho tiempo el que dejaron a los comerciantes, y que no es justo porque cada año es lo mismo.