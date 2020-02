Alertan por peligroso reto del "cráneo roto"

CIUDAD VALLES.- Ante la reciente evidencia en redes sociales de que se ha practicado el "Cráneo roto challenge" entre estudiantes que aparentemente son de nivel secundaria en un colegio particular que se encuentra en bulevar y calle Vicente C. Salazar, el presidente de la Unión Independiente de Padres de Familia, Jorge Alberto Álvarez dijo que prevenir esas prácticas peligrosas se debe hacer desde casa, para que los jóvenes no se expongan.

El "cráneo roto challenge" consiste en hacer que una persona salte, flanqueada por otras dos en ambos lados, que fingen hacerlo, pero que le meten el pie, estando en el aire y provocando la caída hacia atrás que, según especialistas, puede incluso provocar parálisis o la muerte.

Álvarez Castillo manifestó que toda práctica que sea riesgosa para los menores de edad debe verificarse por las autoridades del interior de las escuelas y que son los padres de familia quienes deben hablar con sus hijos para que olviden de realizar este tipo de retos que no tienen nada de constructivos y sí mucho de destructivos.