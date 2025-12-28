Alertan riesgo extractivo en territorios indígenas de la Huasteca

El Colectivo Jól Dhut' - Timél Ja' lanzó una alerta pública sobre los impactos que podrían generar los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos en la Huasteca Potosina, particularmente en las Áreas de Asignación Castaña, Kukni, Limonaria y Maguey, donde habitan miles de comunidades indígenas tének y náhuatl.

De acuerdo con el análisis del Estudio de Impacto Social (EIS) correspondiente a dichas asignaciones, se identifican al menos 3 mil 268 localidades indígenas dentro de la zona de influencia de los proyectos, así como 1 mil 19 cuerpos de agua que podrían verse afectados. El documento reconoce la existencia de grupos en condición de vulnerabilidad; sin embargo, el colectivo advierte que este reconocimiento contrasta con la superposición de polígonos destinados a la extracción de hidrocarburos sobre territorios indígenas.

El colectivo señala que el EIS utiliza un lenguaje técnico y especializado que "normaliza" conceptos como áreas de asignación, vulnerabilidad o seguridad nacional, invisibilizando el carácter vivo del territorio y reduciéndolo a un espacio de aprovechamiento industrial. Bajo esta lógica, advierten, el extractivismo se presenta como un destino inevitable para la región.

Uno de los principales señalamientos de Jól Dhut' - Timél Ja' es la simulación de la consulta previa, libre e informada. Aunque el Artículo 119 de la Ley de Hidrocarburos establece este derecho para los pueblos indígenas, el colectivo sostiene que las asignaciones ya han sido definidas, convirtiendo la consulta en un trámite administrativo sin posibilidad real de decisión por parte de las comunidades.

En la práctica, afirman, esto implica una invasión directa a los territorios indígenas y un doble discurso institucional: mientras se anuncian programas y recursos asistenciales, como el FAISPIAM, se imponen proyectos extractivos que ponen en riesgo el agua, la biodiversidad, la salud y el tejido comunitario, sin el consentimiento de los pueblos originarios.

El colectivo subraya que los Estudios de Impacto Social, elaborados por instancias vinculadas a la promoción de estos proyectos, no pueden considerarse mecanismos legítimos de consulta, sino instrumentos para justificar el despojo territorial. Frente a ello, llaman a cuestionar el modelo de "bienestar" asociado a la infraestructura energética y a rechazar la imposición de proyectos que consideran de alto impacto ambiental y social.

Finalmente, Jól Dhut' - Timél Ja' exhorta a la población a informarse, organizarse y exigir el respeto pleno a los derechos de los pueblos indígenas. "La defensa del territorio y del agua es una responsabilidad colectiva", señala el pronunciamiento, al tiempo que reitera su rechazo a la expansión de la industria extractiva en la Huasteca Potosina.