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Promueve CRI no discriminación de personas con Down

Organiza desfile para recorrer varias calles de la ciudad

Por Jesús Vázquez

Marzo 15, 2026 03:00 a.m.
A
Promueve CRI no discriminación de personas con Down

Matehuala.- El Centro de Rehabilitación Integral –CRI-, llevará a cabo una caravana para promover la inclusión de las personas que tienen Síndrome de Down, será el 20 de marzo a las 9 de la mañana saliendo del Parque Álvaro Obregón

El CRI convoca a las instituciones educativas, dependencias, familias y comunidad en general, a las actividades que se llevarán a cabo dentro de la conmemoración del día mundial del síndrome de Down, que se llevarán a cabo el viernes 20 de marzo, y participar en la caravana que será un desfile de carros y camionetas, con la finalidad de promover la conciencia, así como visibilizar, el valor y las capacidades de quien tiene síndrome de Down.

El objetivo es fomentar la igualdad, la no discriminación y la inclusión de las personas que tienen síndrome de Down, también las personas que participan deberán cargar pancartas con mensajes positivos, los niños que participen que pongan en sus pancartas que se invita a las personas acudir con camisas azules y amarillas, así como calcetines disparejos e informar las personas que van a participar al CRI.

 El recorrido inicia en el Parque Álvaro Obregón, seguir por la calle de 5 de Mayo, continuar por Hidalgo hasta Matamoros, seguir por la calle Juárez, Terán y terminar frente a la Presidencia Municipal. Esta caravana tiene la finalidad de difundir la concientización, así como visibilizar a las personas con síndrome de Down, la igualdad de derechos, la no discriminación y la inclusión plena a las personas en todos los ámbitos de la vida social educativa.

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