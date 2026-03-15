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Promoverán uso del casco entre motociclistas

Por Carmen Hernández

Marzo 15, 2026 03:00 a.m.
A
Promoverán uso del casco entre motociclistas

CERRITOS.- Realizarán campaña promoviendo entre los motociclistas el uso del casco para salvar su vida, ya que es común que en accidentes lleguen a morir los conductores al sufrir severas lesiones y sin casco. 

La Dirección de Seguridad Pública Municipal dio a conocer que es de vital importancia utilizar casco, respetar el reglamento de tránsito, como medidas primordiales para prevenir un accidente.

 Es importante no zigzaguear entre los carros, menos circular en sentido contrario. 

Así como mantener la motocicleta en buen estado, en la unidad sólo deben viajar 2 personas, ya que si son más es motivo de infracción. 

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Es importante respetar los límites de velocidad, portar ropa visible y protección, usar chalecos reflejantes o luces auxiliares.  Finalmente señalaron que el casco adecuado, reduce un 70%de riesgo de lesiones de gravedad para el conductor y su acompañante, el que debe de estar bien colocado y abrochado.

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