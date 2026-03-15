Ofrecen policías pláticas preventivas en los municipios

Matehuala.- La Dirección General de Seguridad Pública Municipal a través del departamento de Prevención de Accidentes y Prevención de Adicciones, acudió a la comunidad de Potrero en el municipio de Real de Catorce, a implementar una plática informativa y demostrativa a estudiantes de la escuela secundaria, Francisco Gonzales Bocanegra relativa a la prevención de accidentes, así como sus consecuencias y manejo a la defensiva.

Dicho plan preventivo es en respuesta a lo establecido por la Mesa de Seguridad y Construcción de Paz en donde se busca reducir el índice de accidentes en estudiantes durante su trasladado de la casa a la escuela y viceversa.

Fueron 36 alumnos los beneficiados, 2 docentes y personal de la Policía Municipal de dicha demarcación.

Los docentes solicitaron a la corporación más campañas en su escuela, ya que por la lejanía no tienen alcance a este tipo de programas que son de mucha ayuda para los jóvenes durante su preparación académica, la Policía Municipal espera continuar acudiendo a las comunidades de otros municipios del Altiplano potosino, para llevarles este tipo de pláticas a los niños y jóvenes.

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Los estudiantes se mostraron muy contentos al ver llegar a elementos de la Policía Municipal de Matehuala y que les impartieran un curso, pues muchos pequeños tienen el sueño de ser policías al ser mayores de edad.