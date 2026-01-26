Alumnos realizan taller de elaboración de queso

Matehuala.- Estudiantes del noveno semestre de los grupos A y B de la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Matehuala realizaron un taller sobre la elaboración de queso ranchero en las instalaciones de la Posta veterinaria de la institución, como parte de la materia de Medicina Preventiva y Salud Pública, con el apoyo de Juan Antonio Rodríguez Aguilar y personal capacitado de COEPRIS.

La práctica se realizó para que los estudiantes pudieran fortalecer sus conocimientos sobre los riesgos sanitarios asociados a la leche cruda, higiene y buenas prácticas de manufactura y la protección al consumidor.

Todo esto implementando conocimientos básicos de la medicina preventiva, así como la salud pública animal y humana, así como la inocuidad alimentaria, prevención de enfermedades y seguridad al consumidor.

Estudiantes de la licenciatura en Educación Física de la institución llevaron a cabo el cierre de proyectos de intervención correspondientes a la materia Género y Formación Docente, durante el curso, los estudiantes desarrollaron propuestas centradas en problemáticas sociales presentes en el ámbito escolar, abordando temas como el bullying, la prevención del acoso escolar, los estereotipos de género, el análisis de modelos tradicionales en la educación primaria y el proyecto "Jugando en Igualdad", orientado a promover la equidad e inclusión mediante el juego y la actividad física.

