Mejorarán seguridad en Cárdenas con más agentes

CÁRDENAS.- Reconocen autoridades municipales que el municipio está seguro y tranquilo, ya que se cuenta con los elementos suficientes para brindar la seguridad que requiere la población, aunque se contempla contratar más agentes, ya se tiene abierta la convocatoria, los aspirantes deberán cumplir con varios requisitos.

El alcalde Edgar Miguel Hernández Aguilar señaló que el municipio se puede considerar tranquilo y seguro, para ello se está trabajando de manera coordinada con la Guardia Civil del Estado, que brinda el apoyo cuando llega a requerirse un auxilio por alguna contingencia que llega a presentarse.

Admite que cuando asumió el cargo no se tenían las patrullas que se requerían para labores de vigilancia y operativos, actualmente se tienen 3, además se les ha otorgado un uniforme nuevo a los agentes, que perciben un buen salario, el que se les incrementó a 8 mil pesos.

Actualmente se cuenta con 14 patrullas y se tiene la convocatoria abierta, para contratar a más elementos, puntualizó.

