Capacitan a grupo de estudiantes en productos cárnicos

Reciben curso teórico práctico para sacrificar un porcino.

Por Carmen Hernández

Enero 25, 2026 03:00 a.m.
Capacitan a grupo de estudiantes en productos cárnicos

CERRITOS.- Enseñan a estudiantes el proceso de sacrificio de ganado y a elaborar productos cárnicos en diversas presentaciones. 

Estudiantes de la Secundaria Técnica 11 continúan con su formación académica y técnica.  

Los alumnos llevaron a cabo una demostración del proceso de sacrificio de porcinos y de la clasificación de la carne, para su venta en diversas presentaciones. 

Los estudiantes fueron capacitados para la elaboración de chicharrones y chorizo, conociendo el proceso total.  

Las personas interesadas en estos productos cárnicos pueden acercarse a la institución para su compra.  

Cabe destacar que se busca que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios, para que puedan emprender su propio negocio, por ello la capacitación que reciben en diversos aspectos.  

La alcaldesa Ruth Castillo Montelongo acudió a la institución, donde estuvo presente en dicho taller que fue ofrecido a los estudiantes, reconociendo los beneficios que les deja a los alumnos el conocer las prácticas y desarrollo de los procesos de la carne en diversas presentaciones.

