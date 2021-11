Alza a tarifa, necesaria para la DAPAS: René O.

CIUDAD VALLES. -El diputado por Valles, René Oyarvide Ibarra dijo que "está a favor de que no se perjudique el bolsillo de la gente", en respuesta a si estaba a favor o en contra de la propuesta de la DAPAS de aumentar el 20 por ciento a los comercios de Valles.

"Estoy a favor de que no se perjudique el bolsillo de la gente, estoy a favor de que no se le aumente la tarifa de agua a la gente que menos tiene, estoy a favor de que las colonias populares, que están batallando, no se les aumente la tarifa, pero también estoy a favor de que se busque un equilibrio para poder darle a la Dapas el suficiente recurso para darnos una mejor calidad de agua que nos merecemos en Ciudad Valles".

La propuesta de la DAPAS fue de 20 por ciento a la tarifa comercial y los diputados de la Comisión del Agua del Congreso del Estado están deliberando todavía al respecto.