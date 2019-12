Analizan cómo liquidar a huelguistas de la DAPAS

CIUDAD VALLES.- No hubo violación a los derechos de los trabajadores durante el desalojo de la Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (DAPAS) y queda intocado el tema de la resolución y terminación de la huelga de acuerdo a la resolución del juzgado federal, informó el jurídico del organismo, Edgar Enrique Sánchez.

Comentó que se reserva para el fondo del amparo verificar la situación legal de 70 trabajadores, si es que son o no mayoría, o si fue válida o no la asamblea para terminar la huelga, el juez federal reserva resolver para el mes de febrero de 2020, la situación de si van a estar despedidos con liquidación o no los 70 huelguistas que decidieron permanecer en paro, pero queda claro que la huelga ha terminado.

Lo siguiente es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha establecido desestimar o desechar la queja interpuesta porque la competencia es de la Junta Local y no de la CEDH en el tema del desalojo, y la reanudación de labores del tres de octubre.

Finalmente tienen otra resolución de otro amparo, del 277 del Juzgado Séptimo que decide que todos los asuntos que se deben de llevar en controversia entre los trabajadores de la DAPAS y el organismo ya no se tienen que controvertir o pelear en la Junta Local, que se tiene que ir al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje que es un tribunal burocrático.

Esto abre una puerta importante porque nos lleva a que los trabajadores de la DAPAS no son considerados como empleados de una empresa privada, sino como empleados del gobierno y al ser considerados como tal, son burócratas, y se rigen por el apartado 123 y ahí no hay huelgas.

Dijo que irán transitando hacia el apartado "b", para llevar todos los asuntos del TECA y en los próximos meses o en un año se pueda establecer la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, pero lo que sí es cierto es que la huelga terminó y está por resolverse la situación de los 70 trabajadores que decidieron no regresar a trabajar.

Pero si ellos ganan, se les debe pagar lo que establece el manual de prestaciones, que establece que se le debe dar su prima de antigüedad, sus proporcionales de aguinaldo y otros beneficios.

La DAPAS busca que, así como se ganó la huelga, y se ahorró el no pagar salarios caídos ni las prestaciones que pedían en el pliego petitorio de estallamiento de huelga, tampoco se paguen las liquidaciones porque la huelga no fue culpa del patrón como se demostró en la sentencia y se espera resolver el tema antes de que termine esta administración.