Anuncia la Diócesis varios cambios

CIUDAD VALLES.- La Diócesis de Valles anunció cambios en varias encomiendas, el padre Humberto Juárez Villeda será director del Seminario Diocesano.

En un comunicado firmado al calce por el Obispo Roberto Yenny García, se anunciaron los nuevos cargos dentro de la demarcación religiosa a su cargo y que tuvieron que ver con su decisión, dando a conocer que Juárez Villeda pasaría de ser el párroco de la Parroquia del Sagrado Corazón en Tamuín, a ser el rector del Seminario a partir del 26 de enero próximo.

Benigno Zamora Elena quedó en el lugar de Humberto Juárez y comenzará su encargo el 8 de enero.

Antonio Mariano Abad Hernández Guadalupe será el párroco de la Iglesia de Cristo Rey, a partir del 10 de enero del año que entra y Cecilio Esparza Ledesma será el párroco de la Parroquia de la Inmaculada Concepción en Tamuín, a partir del 7 de febrero.

