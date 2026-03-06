Aplicarán multas por tirar escombro en la vía pública

Matehuala.- En los últimos días se ha captado a personas que tiran escombro en los caminos de varias comunidades, contaminando la ciudad y sus comunidades e impidiendo que la gente pueda desplazarse con facilidad, ya que dejan los caminos tapados con el escombro, por lo que autoridades anuncian severas multas a quien se sorprenda en este tipo de acciones.

El gobierno municipal informó a la ciudadanía que se estarán aplicando multas por tirar escombro en lugares inapropiados, se les invita a las personas evitar este tipo de acciones.

Son los habitantes de comunidades, así como personal de Servicios Primarios quienes terminan limpiando todo el escombro que dejan tirado, en los caminos a comunidades como Barbechos, La Boca, Laureles entre otros, donde luego la gente tiene que salir a trabajar y con el escombro tirado obstruyen la vialidad, se está volviendo costumbre que gente llegue a los caminos y tire el escombro, sin importarles los problemas que causan.

Ante esta situación se aplicarán operativos de vigilancia en los caminos de las comunidades y en el caso de sorprender a una persona, se le aplicará la multa, por contaminar y dañar los caminos a las comunidades.

