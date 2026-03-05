Concluyen eventos por el aniversario de los bomberos

Matehuala.- Con gran éxito se llevó a cabo la semana de actividades para celebrar el 45 aniversario de Bomberos de Matehuala, para concluir se efectuó una entrega de medallas y reconocimientos a los bomberos, así como a algunos de los fundadores de esta corporación de auxilio.

La entrega de medallas a los bomberos y a los fundadores fue por parte de las autoridades municipales, se reconoció el trabajo de estas personas que dan su vida día a día al acudir a un servicio de emergencia, donde solo se encomiendan a Dios para volver a ver sus familias, por lo que les entregaron una medalla especial para reconocer la labor de los tragahumo.

Se llevó a cabo un acto cívico especial con honores a la bandera por los bomberos que a lo largo de 45 años han brindado servicio a todo el altiplano.

A lo largo de una semana se llevaron a cabo varias actividades en las instalaciones de Bomberos, desde conferencias y talleres de como lo fue simulador de gas lp.

Taller de educación pública temprana, conferencia de prevención de daños, de gestión integral de riesgo, taller de rescate vehicular, de rescate vertical entre otros los cuales fueron abiertos al público en general y acudieron estudiantes de diferentes instituciones educativas así como trabajadores de empresas.