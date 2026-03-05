logo pulso
Rescatan bomberos felino atrapado en un puente

Por Carmen Hernández

Marzo 05, 2026 03:00 a.m.
A
Rescatan bomberos felino atrapado en un puente

Ciudad Fernández.- Corporaciones de emergencia rescatan a felino que tenía días atrtapado en el puente elevado de la calle Morelos, del cual solo se escuchaban sus gemidos, elque no podía escapara del sitio donde se encontraba. 

La dirección de Protección Civil Municipal dio a conocer que recibieron una llamada de auxilio, por lo que de inmediato se coordinarán con elementos de bomberos, para trasladarse al lugar de los hechos. 

Al llegar al lugar iniciaron sus labores logrando rescatar al felino siendo entregado al departamento de Protección Civil, para su resguardo, después fue trasladado al veterinario para que fuera evaluadas sus condiciones de salud. 

Trascendió que la mascota tenía varios días atrapada en el puente elevado, de donde no podía salir y solo se escuchaban sus gemidos.

