Pozo de Miravalles, listo para abastecer de agua a vallenses

TAMUÍN.- De acuerdo con el director de la Comisión Estatal del Agua (CEA) el pozo de abastecimiento alterno de Miravalles está a sólo 30 metros de comenzar a funcionar y en el de Montecillos hubo problemas técnicos.

Pascual Martínez Sánchez estuvo en la visita de la comitiva del Gobierno del Estado en este municipio y explicó que, de los dos pozos que siguen perforando los operarios de la CEA, el de Miravalles está a 30 metros de volverse parte del abastecimiento de Valles, al igual que la fuente principal, el río Valles, y que aunque hubo problemas en el pozo de Montecillos, están por componer técnicamente el problema de excavación.

Dijo que en Miravalles, donde van 300 metros de excavación, desde los 120 metros encontraron agua, pero hasta los niveles ya descritos, habrá posibilidad de extracción.