La Dapas anuncia pago desde un celular

CIUDAD VALLES.- La Dapas da a conocer la forma de pago a través del celular, solamente a través de celulares con sistema Android.

En la tienda digital o Playstore del celular Android (todavía no está disponible en Ios comercios en general), hay que buscar Dapa Digital Ciudad Valles para poder bajar la aplicación con la cual el usuario podrá pagar a través de su teléfono móvil el recibo del agua.

Por el momento solamente se podrán hacer pagos desde el celular, para trámites hay una página web: www.dapa.gob.mx y el Aquachat es para orientación y dudas al número 4811477878.