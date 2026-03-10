Aplicarán una severa multa por tala de árbol

CIUDAD VALLES.- Otorga permiso Ecología de desramar un árbol y lo cortan por completo. Por lo que se puede aplicar una multa con valor superior a los 17 mil pesos.

La tala de todo un macizo en el estacionamiento del banco Banamex causó la indignación en redes de decenas de usuarios, que exigían una explicación este domingo 8 de marzo.

El director de Ecología, Julio César Otero Torres explicó que el permiso otorgado al particular que le renta ese espacio al banco era para podar o desramar el macizo, sin embargo, segarlo desde las raíces podría tener consecuencias graves.

Comentó que habrá un diálogo con el infractor y la sanción podría tener varias opciones, como restitución, pago en especie o el abono de una multa que podría ascender a las 150 Umas (17 mil 596 pesos).

