logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El diputado con licencia, Sergio Mayer, fue eliminado de La casa de los famosos

Fotogalería

El diputado con licencia, Sergio Mayer, fue eliminado de La casa de los famosos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Aplicarán una severa multa por tala de árbol

Solo se había dado permiso para desramar el arbusto

Por Redacción

Marzo 10, 2026 03:00 a.m.
A
Aplicarán una severa multa por tala de árbol

CIUDAD VALLES.- Otorga permiso Ecología de desramar un árbol y lo cortan por completo. Por lo que se puede aplicar una multa con valor superior a los 17 mil pesos.

La tala de todo un macizo en el estacionamiento del banco Banamex causó la indignación en redes de decenas de usuarios, que exigían una explicación este domingo 8 de marzo.

El director de Ecología, Julio César Otero Torres explicó que el permiso otorgado al particular que le renta ese espacio al banco era para podar o desramar el macizo, sin embargo, segarlo desde las raíces podría tener consecuencias graves.

Comentó que habrá un diálogo con el infractor y la sanción podría tener varias opciones, como restitución, pago en especie o el abono de una multa que podría ascender a las 150 Umas (17 mil 596 pesos).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Dan permiso para podar árbol... y lo talan completo en Valles
Dan permiso para podar árbol... y lo talan completo en Valles

Dan permiso para podar árbol... y lo talan completo en Valles

SLP

Redacción

Ecología advierte posible multa.

Rehabilitarán presa en Guadalcázar
Rehabilitarán presa en Guadalcázar

Rehabilitarán presa en Guadalcázar

SLP

Redacción

La obra busca mejorar el almacenamiento de agua y beneficiar a más de 10 mil habitantes.

Hoy, encuentro de cronistas del Altiplano
Hoy, encuentro de cronistas del Altiplano

Hoy, encuentro de cronistas del Altiplano

SLP

Jesús Vázquez

Será en el Centro Cultural, se realizará un conversatorio

Buscan promover "tochito" en escuelas
Buscan promover "tochito" en escuelas

Buscan promover "tochito" en escuelas

SLP

Redacción

Es la versión del futbol americano sin violencia