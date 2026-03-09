logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Dueño del Inter Miami revela salario de Lionel Messi

Fotogalería

Dueño del Inter Miami revela salario de Lionel Messi

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Buscan promover "tochito" en escuelas

Es la versión del futbol americano sin violencia

Por Redacción

Marzo 09, 2026 03:00 a.m.
A
Buscan promover "tochito" en escuelas

CIUDAD VALLES.- Buscarán promover el deporte de "tochito" o futbol americano sin violencia en escuelas de Valles, a través de representantes mexicanos de la NFL.

Renato Juárez Córdova, coordinador estatal de Flag NFL dijo que estuvo en Valles para tener un acercamiento con el alcalde de Valles, David Medina Salazar y el director de Cultura Física y Deporte (Dicufide), Eduardo Arián Balderas, para hacer la promoción del deporte que, asegura, es Olímpico desde hace poco tiempo.

Mencionó que el deporte es la versión sin violencia del futbol americano y es incluyente, porque participan en un mismo equipo hombres y mujeres, por eso buscan que los institutos educativos cuenten con la disciplina y que haya competencia y convivencia social responsable.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ruth González encabeza marcha 8M en Axtla
Ruth González encabeza marcha 8M en Axtla

Ruth González encabeza marcha 8M en Axtla

SLP

Redacción

Miles de mujeres de la Huasteca potosina se unieron en Axtla para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Encuentran sin vida a jornalero en parcela cercana a San Isidro
Encuentran sin vida a jornalero en parcela cercana a San Isidro

Encuentran sin vida a jornalero en parcela cercana a San Isidro

SLP

Huasteca Hoy

La Fiscalía General del Estado realiza investigaciones tras el hallazgo sin signos de violencia.

Mujeres realizan taller guardines del riesgo
Mujeres realizan taller guardines del riesgo

Mujeres realizan taller guardines del riesgo

SLP

Carmen Hernández

Galardonan a mujeres rioverdenses del año
Galardonan a mujeres rioverdenses del año

Galardonan a mujeres rioverdenses del año

SLP

Carmen Hernández