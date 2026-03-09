Buscan promover "tochito" en escuelas

CIUDAD VALLES.- Buscarán promover el deporte de "tochito" o futbol americano sin violencia en escuelas de Valles, a través de representantes mexicanos de la NFL.

Renato Juárez Córdova, coordinador estatal de Flag NFL dijo que estuvo en Valles para tener un acercamiento con el alcalde de Valles, David Medina Salazar y el director de Cultura Física y Deporte (Dicufide), Eduardo Arián Balderas, para hacer la promoción del deporte que, asegura, es Olímpico desde hace poco tiempo.

Mencionó que el deporte es la versión sin violencia del futbol americano y es incluyente, porque participan en un mismo equipo hombres y mujeres, por eso buscan que los institutos educativos cuenten con la disciplina y que haya competencia y convivencia social responsable.