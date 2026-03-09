Hoy, encuentro de cronistas del Altiplano

Matehuala.- Jesús Torres Arias informó sobre el segundo el segundo encuentro de cronistas del Altiplano, el cual será este lunes a las diez de la mañana en el Centro Cultural de Matehuala, como parte del aniversario de la segunda fundación de Matehuala que se dice que apenas lleva 320 años de fundada.

Se contará con la presencia de cronistas de varios municipios del Altiplano potosino, quienes van a participar en un conversatorio sobre la fundación de Matehuala y la minera del altiplano, a las diez de la mañana, a las doce la conferencia sobre el camino Real Tierra adentro, por parte de Amado Sánchez Cabrera, a las doce treinta un recorrido por la exposición de Vinorelas, y a la una de la tarde una visita a la capilla del Ojo de Agua y acueducto.

A las cuatro treinta de la tarde será la clausura de este magno evento, por lo que exhorta a la ciudadanía acudir a estas interesantes pláticas y unirse al recorrido para aprender más sobre la historia de fundación de Matehuala, pues como matehualenses debemos conocer nuestra ciudad.

Expresó que, aunque se habla de otra fecha de fundación, es completamente falsa pues no hay documentos existentes, sin embargo, por tradición ya se quedó, pero es importante que la gente sepa que Matehuala apenas lleva 320 años de fundación.

