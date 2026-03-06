Enjambre de abejas atacan a una mujer

RIOVERDE.- Enjambre de abejas ataca a una mujer que resulta con severas lesiones en la comunidad de San José del Tapanco, la que tuvo que ser trasladada a un hospital.

La Coordinación Municipal de Protección Civil recibió una llamada de auxilio por la presencia de un enjambre de abejas en la plaza de la comunidad.

Al lugar acudieron elementos de bomberos a bordo de la Unidad M14 y Protección Civil a bordo de las unidades 01 y 04, para atender la contingencia y que los insectos no fueran a dañar a más personas.

Sin embargo, una mujer resultó lesionada, por lo que fue trasladada a recibir atención médica al Hospital IMSS Bienestar por los daños que le ocasionaron los insectos, mientras que las abejas luego de ser capturadas por personal de Protección Civil, fueron trasladados a su hábitat para su conservación.

