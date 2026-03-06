logo pulso
Choca camioneta de transporte con tráiler

Por Redacción

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Choca camioneta de transporte con tráiler

CIUDAD VALLES.- El chofer de una camioneta de transporte público no tuvo precaución al transitar por la autopista Valles-Rayón y se estrelló contra un tráiler.

Lo anterior sucedió este jueves por la mañana, en el kilómetro 66 de la carretera de cuota, en el tramo de la caseta de cobro La Pitahaya al entronque con la carretera libre Valles-Rioverde.

De acuerdo con la información recabada, en una zona de curvas había trabajadores de la autopista dando mantenimiento a la barrera de contención, por ese motivo se estaba dando vialidad con bandereros.

El chofer de un tráiler redujo la velocidad y fue en ese momento cuando el conductor de una camioneta Mercedes-Benz, tipo panel, con razón social Movix, se impactó contra la parte posterior de la pesada unidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La unidad de transporte público no traía pasaje y el conductor resultó ileso, mientras que el tráiler ni siquiera tuvo daños y el chofer decidió retirarse. Por ese motivo no intervino ninguna autoridad.

