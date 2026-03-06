Marchan las mujeres exigiendo sus derechos

Villa de la Paz.- Se llevó a cabo la segunda marcha pacífica de mujeres dentro del Marco del 8M, hubo una buena respuesta por parte de las mujeres paceñas que se reunieron en el Centro Cultural hasta llegar frente a la Presidencia Municipal.

Este jueves mujeres ya fueran trabajadoras, amas de casa y algunas jovencitas de secundaria y bachillerato, participaron en la marcha que tuvo una excelente respuesta que decidieron unirse a este magno evento en el cual llevaban blusas color morado, paliacates, así como cartulinas y lonas donde pedían por la igualdad de las mujeres, respeto y por todos los derechos de la mujer.

Dentro de los carteles se pudieron ver frases como que me den respeto y nunca me lo quiten, no nos conocemos, pero yo te creo, nosotros también somos parte de la lucha del 8 de marzo, juntas florecemos más fuertes, 8 de marzo también es día de las mujeres con discapacidad entre muchas otras frases, dentro de la marcha una patrulla de la Policía Municipal estuvo acompañando para evitar cualquier problema.

La marcha terminó frente a la Presidencia Municipal, donde colocaron una lona color blanco para que las participantes en la marcha marcaran sus manos con pintura o escribieran mensajes, todo termino con saldo blanco.

